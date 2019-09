Vicovaro, Figlioli: “Il k.o all'esordio? C'è tempo per rimediare”

Vicovaro (Rm) – Non è stato fortunato l’esordio del Vicovaro nel nuovo campionato di Promozione. La formazione del presidente Pierangelo Maugliani e di mister Paolo Mariani ha ceduto in casa (0-1) al cospetto della formazione reatina della Bf Sport. “Una gara un po’ particolare e indubbiamente condizionata dall’espulsione al nostro Baronci, arrivata alla mezzora del primo tempo e poco dopo il vantaggio ospite – racconta capitan Alessandro Figlioli, assente per un problema alla schiena ma comunque sugli spalti per incitare i suoi compagni – Nella ripresa il mister è stato costretto a cambiare modulo di gioco e operare tre sostituzioni con la squadra che ha comunque provato a fare la partita senza riuscire ad acciuffare il pareggio. Baronci? Era dispiaciuto per l’episodio del cartellino rosso, ma lui è un ragazzo generoso e queste sono cose che possono capitare”. Il difensore centrale è pronto a rientrare nella trasferta di domenica prossima ad Amatrice. “Le cose vanno meglio, comunque sarà il mister a decidere se farmi giocare o meno. La fascia di capitano? Non vedo l’ora di indossarla. Il gruppo, lo staff tecnico e la società sono stati concordi nell’affidarla al sottoscritto e questo non può che farmi piacere” dice Figlioli che poi parla più nello specifico del prossimo turno che attende il Vicovaro. “Sappiamo poco dell’Amatrice, se non che si tratta di una squadra neopromossa e che ha pareggiato 0-0 col Passo Corese nel primo turno. Sul loro campo, dopo tutto ciò che ha vissuto quella città, ci sarà un grande entusiasmo per l’esordio casalingo della squadra, ma noi abbiamo una forte voglia di riscattare immediatamente il k.o. di domenica scorsa. D’altronde nelle prime giornate di campionato è inevitabile che le varie squadre non siano al meglio e che ci sia da migliorare per tutti: il tempo per rimediare c’è tutto”. Il difensore centrale, infine, parla degli ipotetici equilibri del girone B. “Credo che, a differenza dell’anno scorso, non ci sia una squadra strafavorita, ma diverse compagini molto ben attrezzate. Probabilmente il La Rustica parte davanti a tutti, ma ci sono altre formazioni attrezzate come Riano, Fiano, Sant’Angelo Romano e Subiaco e non escluderei altre sorprese a stagione in corso. Ovviamente tra i protagonisti vogliamo esserci anche noi, d’altronde la società ha allestito un organico molto competitivo e quindi ora dobbiamo far parlare il campo”.