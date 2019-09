Nuova realtà a Pontecorvo: nasce la Tordoni 2019

PONTECORVO - La Tordoni 2019 è a tutti gli effetti una squadra di Terza Categoria. Da poco più di ventiquattro il presidente Gianni Gravante ha effettuato tutte le procedure del caso in federazione per iscrivere la nuova realtà del calcio ciociaro. "Le parole d'ordine del nuovo progetto saranno rispetto, serietà e naturalmente divertimento e so che sia la dirigenza che i giocatori convengono con me nel porre questi principi come capisaldi dell'intero percorso che si farà insieme e sono sicuro che rispettandoli si lavorerà bene, a lungo e con molti risultati positivi, con sulle spalle una più grande responsabilità essendo l'unica squadra di Pontecorvo ad affrontare un campionato di calcio" afferma il presidente Gravante.

