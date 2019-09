Il Trastevere torna a gioire: 3-1 al Budoni

SINISCOLA – Sul neutro di Siniscola il Trastevere torna alla vittoria, rifilando 3 reti al Budoni. Primo tempo piuttosto equilibrato, ma alla prima disattenzione il Trastevere va sotto. Dopo una ripartenza dei locali, il pallone viene servito in area a Odianose, che con troppa facilità, e da pochi passi, batte l’esordiente portiere classe 99 Cavalli. Nella ripresa è tutta un’altra musica: al 15′ il pari trasteverino grazie alla solita prodezza di Lorusso, abile a calciare violentemente sul palo dove Idrissi non può arrivare. Dopo 2 minuti, lo stesso Lorusso mette un pallone in area di rigore, ma la sfera viene colpita con la mano da un difensore sardo. Per il fischietto riminese Villa è rigore, che Tajarol trasforma mandando avanti il Trastevere. Al 25′ il neoentrato Neri calcia verso la porta, l’estremo locale Idrissi respinge, ma il più lesto di tutti è Capodaglio che dall’interno dell’area manda il pallone in rete, per il 3-1 definitivo. Il Budoni prova a riaprire la sfida, ma la retroguardia amaranto non concede particolari occasioni agli avanti sardi. Finisce così con una preziosa vittoria, la prima trasferta sarda di stagione. Il Trastevere sale a 6 punti, e ora attende allo “Stadium” l’Aprilia Racing Club nella prossima giornata di campionato.