Borgo San Martino, sfuma Coda che non trova l'accordo

CERVETERI - Seconda uscita stagionale per il Borgo San Martino che nell'amichevole contro la Kaisra, formazione di seconda, ha pareggiato per 0 a 0. Un test che ha permesso a Rendina di provare la squadra, appensantita dai carichi di lavoro, che si proietta al 6 ottobre data dell'inizio del campionato. La società sta lavroando sul fronte mercato, alla ricerca di un centrocampista esterno, un ruolo che occorre al completamento di un organico che si candida tra le squadre che ambiscono al primato. Tanti i nomi fatti, ma questa settimana sarà decisiva per svelarlo. Si era parlato di Coda, ex Santa Marinella e Cerveteri, ma sembra che non si sia trovato l'accordo tra le parti. Ora la dirigenza ha nel mirino un altro paio di elementi con i quali sedersi intorno a un tavolo e capire la volontà di essi. Intanto per sabato prossimo è prevista la presentazione della squadra come da tradizione nel centro di Borgo San Martino