Flaminia, Boldorini: "Monterosi? Si deve vincere"

CIVITA CASTELLANA - Tutto è pronto per il derby di domenica alle 15 a Civita Castellana. Nella Flaminia calcio a suonare la carica ci ha spensato Michele Boldorini ex di turno. “ Si deve vincere contro il Monterosi – ha sottolineato il giocatore perugino – perché siamo ancora a secco di vittorie innanzitutto, poi per regalare una soddisfazione alla società ai nostri tifosi e a noi stessi. In tutti noi c’è tanta voglia di far bene, sono molto fiducioso”. Nella Flaminia mancherà Modesti infortunato. Ci sarà anche un esordio nel derby; quello del nuovo team manager della Flaminia Calcio Federico Roscioli promosso dalla Juniores Nazionale. Arbitra, Valerio Pezzopane di L'aquila Quanto alle due tifoserie saranno separare. Quella ospite, tagliando colore rosso, sarà dirottata alla sinistra della tribuna centrale dello stadio Madami con ingresso dal parco Primo Maggio. Prezzo d’ingresso confermato in 10 euro.

Settore Giovanile

Gli Allievi 2003 sono stati iscritti al campionato regionale. I ragazzi di mister Fabrizio Cioffi sono stati inseriti nell'ostico Girone C, quello del Lazio sud. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Francesco Bravini e dal direttore sportivo Luigi Coni: "Gli Allievi 2003 si aggiungono alle formazioni Allievi 2004 e Giovanissimi 2005 nei campionati regionali. Si tratta di una grande opportunità per i nostri ragazzi e anche di un importante attestato per la società, visto che in un solo anno di lavoro abbiamo conquistato i regionali con tre formazioni. L'obiettivo che ci siamo posti è ambizioso - quello di arrivare agli Élite - e crediamo di essere sulla strada giusta".