Almas, Valentini: "Zona playoff? Possibile, ma sarà dura"

ROMA - Matteo Valentini, bandiera dell'Almas, ha raccontato delle sue aspirazioni per la corrente stagione di Promozione: "Siamo una squadra molto giovane e dentro la rosa ci sono dei giocatori davvero interessanti. Uno su tutti? Davide Bonifazi. E' un attaccante che farà benissimo, ha ampi margini di crescita. Io sono tornato all'Almas dopo essere andato via a dicembre, quando mi hanno richiamato non ci ho pensato su due volte, per me questo club è come una famiglia. Penso che con l'impegno potremmo anche arrivare in zona play off, ma sarà dura. Domani giochiamo contro una formazione come la Pescia Romana che al momento è la sorpresa del girone, in un raggruppamento in cui ci sono tante formazioni attrezzate. La Luiss ha la possibilità di fare molto bene. Domani però non dovremo pensare a questo, ma all'avversario, cercando di trovare la prima vittoria in casa, quella che ci è sfuggita con il Ronciglione, quando non meritavamo di perdere". Valentini conclude: "So che la società ha tanta voglia di tornare nella sua sede storica e si sta muovendo in tal senso, lo meriterebbe. E' un club in cui si gioca senza pressione e si riesce ad avere un ottimo rapporto con tutti, dal presidente Di Litta fino al ds e al tecnico. Abbiamo un bel rapporto, particolare, e questo credo che ci aiuterà in ogni campo".

