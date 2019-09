Cerveteri, Ranieri: "Voglio rendere orgogliosa la città"

CERVETERI - "Sono fiero di poter reggere il timone di una società che ha molto di prestigioso ed è in fase di totale restauro da circa un biennio”. Esordisce così il nuovo presidente del Cerveteri Ugo Ranieri, che prosegue: “Stiamo cercando di non ripetere gli errori commessi in passato. Il nostro obiettivo è presentare ogni domenica ai nostri tifosi una formazione che renda orgogliosa Cerveteri, tentando di creare nuovamente quel clima di sana passione e trasporto che deve essere lo stimolo più grande per coloro che indossano la maglia verde azzurra. Al Città di Cerveteri occorrevano profili in grado di garantire determinati valori umani prima che professionali. L’operato svolto a Civitavecchia da D’Aponte e Fracassa per quanto ne so io è stato eccellente. Nel gruppo si respira già una certa armonia, la stagione è piena di ostacoli da affrontare ma noi non abbiamo aspettative particolari, se non quella di produrre entusiasmo nella gente che con passione ci segue: fare insomma del brand Città di Cerveteri un’icona in cui ci si identifica con piacere”. L'unità d’intenti per far tornare in alto il club è capillare. “C’è sinergia tra tutti gli enti - conclude il patron degli etruschi - e ciò è di buon auspicio per il presente oltre che ovviamente per il futuro. Riportare il Città di Cerveteri a grandissimi livelli è assolutamente complicato ma lavorare con passione affinché si configuri nel tempo un marchio solido da cui trarre spunto è doveroso”.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO