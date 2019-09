Atl. Terme Fiuggi, è 1-1 col Matelica

FIUGGI - Un pareggio assai dolce per l'Atletico Terme Fiuggi che, ancora prima che per il punto guadagnato contro un avversario di spessore come il Matelica, esce rinfrancato dall'anticipo di giornata grazie ad una prova di carattere e qualità. L'undici di Incocciati ha approcciato il match in maniera perfetta, con attenzione e rapidità di manovra tanto da sorprendere gli avversari dopo una manciata di minuti. Gli ospiti si sono confermati squadra di livello anche se quest'oggi hanno agguantato il pareggio grazie ad un penalty che lascia più di qualche dubbio. L'Atletico Terme Fiuggi impiega poco a dar fuco alle polveri. Ad accendere la scintilla giusta è D'Andrea che, dopo appena sette minuti dal calcio d'inizio, piazza la zuccata che anticipa Urbietis e regala ai suoi l'1-0. La squadra di Battistini (oggi squalificato e sostituito in panchina dal secondo Cola) non si scompone e mostra individualità importanti che però si schiantano contro una difesa solida e organizzata. Poco dopo la mezzora a strappare applausi è La Gorga che si esalta sulla girata velenosa di Moretti. L'ultimo acuto del primo tempo è però dei padroni di casa. Ripartenza bruciante dei rossoblu con Macrì che imbuca Franchini ma il numero 11 è anticipato d'un soffio da Urbietis. Nella ripresa l'Atletico sfiora ancora la rete. Cross dalla sinistra di Franchini, Macrì sul secondo palo prova la gran botta al volo che però sfiora soltanto la traversa. La beffa per i padroni di casa arriva al 24' quando il direttore di gara concede un penalty dubbio per un sospetto contatto in area tra La Gorga e Tomassini. Dal dischetto va Leonetti che insacca così l'1-1. Nel finale prova di cuore e coraggio per l'Atletico che lotta a viso aperto nonostante l'espulsione di Pietrobono per doppia ammonizione. Dopo 5 minuti di recupero si chiude così sull'1-1 con la squadra di Incocciati che può guardare con ottimismo al proprio futuro soprattutto in vista dell'imminente match di Coppa.