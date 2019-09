Borgo San Martino, presentata la nuova rosa

CERVETERI - Il Borgo San Martino sceglie, come ogni anno, il centro della frazione di cui porta il nome per presentare la squadra in vista dell'avvio del campionato previsto per il 6 ottobre. La società giallonera, grazie al main sponsor Grande Impero, si è ritrovata per un conviviale a base di porchetta e vino a testimonianza delle radici che legano la squadra al borgo rurale, a vocazione agricola. Tanto entusiamo intorno alla squadra, accompagnata dal presidente Lupi, il dg Nello De Nicola e il diesse Massimiliano Discepolo. Con la prima squadra anche la juniores affidata a Pino Cocco. A portare gli auguri al club l'assessora allo sport del comune di Cerveteri Federica Battafarano, che ha speso parole di elogio per l'impegno che la società sta mettendo in atto. Ad un mese dalla preparazione l'allenatore Gabriele Rendina, un curriculum ricco di esperienze tra serie D ed Eccellenza, ha tracciato un bilancio sottolineando il lavoro generale. " Direi di ritenermi soddisfatto della qualità della squadra e della serietà della società. Non sembra di essere in Prima categoria, abbiamo una strutura che merita sicuramente categorie superiori, come mi auguro che arriveranno con il proseguo. Credo di avere un' ottima squadra, formata da giovani intrapendenti e motivati . In campo dobbiamo dimostrare di avere gli attribbuti giusti" .