Vicovaro, ufficiale: si dimette Mariani

Vicovaro (Rm) - Si separano le strade tra Paolo Mariani e il Vicovaro. Il tecnico, come spiega la nota ufficiale del club, si è dimesso: "L’Asd Vicovaro comunica l’interruzione prematura del rapporto con mister Paolo Mariani! Il mister a malincuore sceglie di farsi da parte per motivi prettamente non sportivi e non tecnici ma personali. La societá ne prende purtroppo atto, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo e lo ringraziamo di tutto il grande lavoro svolto da lui e lo staff di cui noi siamo ancora fieri e contenti… Per la loro estrema professionalità in tutto. Nella speranza che in futuro le nostre strade si rincontrino in una situazione più tranquilla e spensierata".