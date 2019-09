Ottavia, Federici: "I Regionali sono una bella sfida"

ROMA - Ha riportato l'Ottavia nei Regionali nella categoria Under 19 ed ora si prepara per una nuova sfida. Mirko Federici è rimasto in sella alla panchina azzurra dopo la straordinaria cavalcata che ha portato gli azzurri di nuovo nel torneo cadetto. Una promozione voluta con forza dalla dirigenza, in particolare dal presidente Braconi, che si installa in quel processo di crescita costante del club che vuole tornare ad avere il massimo in tutto il settore giovanile. Per il mister c'è quindi una nuova sfida da affrontare per far risaltare di nuovo le sue capacità “Rispetto alla passata stagione abbiamo un gruppo tutto nuovo – esordisce – soltanto una manciata dei ragazzi dell'anno scorso sono rimasti con me. Abbiamo svolto una buona preparazione e siamo pronti per giocare. Siamo stati inseriti, come prevedibile, nel girone A, quello che contiene tante squadre viterbesi e tante trasferte, quindi, complicate. Spetterà a noi renderle meno dure. Ci saranno nel gruppo due classe 2000 che saranno anche molto vicini all'Eccellenza, come lecito che sia, ma in questi primi passi della nuova stagione mi stanno aiutando molto anche i classe 2001 nel rapporto con i 2002 che si affacciano per la prima volta in questa categoria. Ci vorrà del tempo, ma sicuramente punteremo a divertirci, come nel nostro stile, una squadra quando si diverte riesce a vincere di più e a me piace questa idea di calcio. Penso che potrei cambiare anche qualcosa dal punto di vista del sistema di gioco: partiremo sempre con un 4-3-3 ma mi piacerebbe provare anche il 4-3-1-2. Vedremo il da farsi, sicuramente c'è voglia di fare bene”.