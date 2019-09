Atl. Terme Fiuggi, ko col Porto Sant'Elpidio

FIUGGI - All'Atletico Terme Fiuggi non basta il gol di D'Andrea per evitare il ko contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. I padroni di casa hanno conquistato il successo sfruttando al meglio le occasioni avute e vanificando così il tentativo di ritorno da parte dei ragazzi di Incocciati. Per quanto riguarda la cronaca del match a partire meglio sono i padroni di casa che riescono a passare in vantaggio. Quando il cronometro segna il minuto numero 23' è infatti Maio ad insaccare alle spalle di La Gorga la rete del momentaneo 1-0. La risposta dei ragazzi del tecnico Incocciati non tarda ad arrivare. Passano appena centoventi secondi e, infatti, arriva il gol del pareggio. L'Atletico Terme Fiuggi spinge forte e guadagna un calcio di rigore: sul dischetto si presenta D'Andrea che non sbaglia mettendo così la firma sul meritato 1-1 con cui si chiuderà la prima frazione di gioco. Nella ripresa l'Atletico Porto Sant'Elpidio si dimostra spietato. Dopo appena una manciata di minuti è infatti Cuccù a segnare il gol del nuovo vantaggio dei padroni di casa. Gli ospiti provano a riorganizzarsi cercando di cambiare l'inerzia del match. La squadra di Incocciati inizia dunque a spingere ma, nel finale, arriva la beffa. Ad una decina di minuti dal triplice fischio è infatti Ruzzier ad esultare dopo aver siglato il 3-1 con cui si chiuderà il match.