Rocca Priora, Giovannetti promette: "Ci faremo valere sempre"

ROCCA PRIORA - Il Rocca Priora è partito bene. In panchina Paolo Lunardini ha l'esperienza giusta per guidare ad una tranquilla salvezza i rossoblù, mentre dietro la scrivania il ds Natale Giovannetti, ha avuto la capacità di creare un gruppo che se la sta giocando alla pari con tutti. "Le due sconfitte che abbiamo incassato sono per me bugiarde - esordisce il direttore sportivo rocchigiano - abbiamo giocato benissimo in entrambi i match, ma purtroppo non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Se avessimo centrato quantomeno un pareggio contro Città di Monte San Giovanni Campano ed Atletico Cervaro (che comunque occupano le zone alte al momento ndr). In particolare contro la formazione di Fargnoli. Al 78' eravamo avanti poi abbiamo incassato due gol tra l'81' e l'83', peccato. Forse ci è mancato quel pizzico di esperienza in più in questo campionato. In casa invece stiamo andando bene, ed è al Montefiore che dovremo costruire la nostra salvezza". Il Rocca Priora è capitato in un girone assai complicato: "Le nove trasferte nella zona ciociara saranno sempre combatuttissime. Questo è un girone strano, c'è molta qualità nelle varie squadre e dunque bisogna stare sempre attenti. Noi ci faremo valere sempre, perché la squadra ha delle buone individualità e sta crescendo un ottimo spirito di gruppo. Vogliamo poi fare bene anche in Coppa". Halauca garantisce tanti gol: "Sì, è un giocatore davvero di spessore e secondo me meriterebbe più della Promozione. Dopo tanti anni in Prima Categoria in cui ha sempre segnato tanto si sta confermando anche nel torneo cadetto. E' un grande giocatore ed una grande persona, che tiene ormai molto al Rocca Priora. Se posso fare poi un altro nome mi viene in mente Mattia Nunzi. E' un esterno classe 2001 che si sta impegnando tanto e sta andando per ora oltre le aspettative. Mi auguro continui così". Il match di Colleferro si preannuncia una battaglia: "Sarà una partita tosta, perché li troveremo dopo una sconfitta arrivata nei minuti finali. Il Colleferro ha rinnovato molto, ma ha costruito una buona rosa, spetterà a noi metterli in difficoltà e centrare i primi punti fuori casa".

