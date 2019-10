Alatri, contro il Ceccano squadra senza allenatore

ALATRI - L'Alatri è una delle tante formazioni di quest'anno che da un lato può dire la sua ad alti livelli, dall'altra rischia di rimanere in un limbo dal quale sarebbe difficile uscire con tempistiche ridotte. I verderosa hanno conquistato fin qui 3 punti, ma hanno tutte le carte in regola per poter correre più forte, ad iniziare dal match contro il Ceccano, formazione che ha ottenuto il suo primo successo proprio domenica scorsa. Al Chiappitto oggi si preannuncia gara vera con due squadre pronte a staccarsi dal fondo e a rilanciarsi. In casa verderosa c'è però la grana Di Marsilio da risolvere. Il tecnico non se l'è più sentita di andare avanti dopo il ko contro l'Anitrella e ha lasciato la guida tecnica della squadra. Al momento non è stato ancora trovato un sostituto, con i ragazzi più esperti del gruppo che nel derby con i rossoblù faranno da chioccia ai più giovani, assumendosi ancor di più un carico di responsabilità.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO