Atl. Terme Fiuggi, ufficiale: preso Buongarzoni

FIUGGI - L'Atletico Terme Fiuggi dà il benvenuto a Gabriel Omar Buongarzoni. Classe 2001, esterno d'attacco, è cresciuto calcisticamente nella Tor Tre Teste per poi approdare nei professionisti con il Palermo. Con la maglia rosanero è arrivato sino alla Primavera per poi tornare nel Lazio dove ha difeso i colori dell'Anzio. Giovane di grande qualità che non a caso ha vestito anche la maglia della Nazionale Dilettanti. “Era uno dei giovani più interessanti sul mercato – dichiara il ds Maurizio Manfra – e per lui abbiamo battuto la concorrenza di diversi club di Serie D. Lo conosco sin dai tempi della Nazionale e sono sicuro che saprà fare bene anche qui”. Buongarzoni ha già sostenuto il primo allenamento con mister Incocciati e sarà a disposizione del tecnico già a partire da questa domenica.

