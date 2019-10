Pontinia, rinforzo di valore: ecco l'ex Roma De Martino

Pontinia - Colpaccio del Pontinia, che si assicura le prestazioni di Raffaele De Martino, centrocampista ex Roma che vanta anche due apparizioni in Champions League. Questa la nota ufficiale del club: "L'Asd Pontinia calcio comunica di aver tesserato il calciatore De Martino Raffaele L’ex Roma, dove tra l’altro vanta 2 presenze in Champions League la prima contro il Bayern Leverkusen con l’allora tecnico Delneri, Udinese e Treviso dove con le stesse vanta 37 presenze nel campionato di serie A, e Bellinzona, Avellino,Crotone 61 presenze in serie B. Senza contare i tanti campionati trascorsi tra serie C1-C2-D ultimo a Latina calcio per un totale di oltre 200 presenze, decide di avvicinarsi a casa e di sposare la causa AMARANTO. La società tutta esprime grande soddisfazione per la scelta fatta da parte di Raffaele. Allo stesso modo augura al ragazzo un grosso in bocca al lupo"