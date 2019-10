Nuova Pescia Romana, secondo ko di fila: vince il Grifone Gv 2-0

Roma - Il Nuova Pescia Romana incappa in un altro stop, il secondo consecutivo dopo la partenza a razzo con tre vittorie in tre giornate. I ragazzi di Cedrini vengono sconfitti 2-0 dal Grifone Gialloverde. Prima frazione di gioco tattica e tirata, con le danze che si aprono direttamente con il gol del vantaggio dei padroni di casa, messo a segno da Capra, al 24', che infila Notari di testa con un inserimento sul primo palo. Gli ospiti rispondono con una punizione di Abis dal limite, senza successo. Nella ripresa il Nuova Pescia Romana tiene più il pallino del gioco in mano, andando vicini al pari con Stella: reattivo Cappelletto a dire di no. Poi Abis e Bisozzi, ma c'è poca precisione. E al 22' arriva il raddoppio del Grifone con la rete del neo entrato Spampinato. L'ultima occasione se la costruiscono gli ospiti al 95', ancora con Stella, ma è sempre Cappelletto ad opporsi e negare la gioia del gol.