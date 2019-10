MONTALTO DI CASTRO - Il Montefiascone vince, mette la freccia e sorpassa il Montalto in classifica. Questo è il verdetto della quinta giornata nella quale i gialloverdi riescono ad avere la meglio in trasferta sul campo dei rivali gialloblù. L'eroe di giornata è Dos Santos, che sigla l'unica rete dell'incontro permettendo ai suoi compagni di acquisire tre punti importanti in ottica classifica per non lasciar scappar via il gruppo di testa.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO