Atletico Itri, De Donatis: "Galvanizzati per aver vinto il derby"

ITRI - Debutto in campionato con i fiocchi per l'Atletico Itri, che a Maranola ha fatto suo il derby contro il neopromosso Pro Formia. I ragazzi di Fulvio Ferone hanno sbancato il campo giallonero con un perentorio 2-0. Tra i protagonisti assoluti della gara spicca Gianluca De Donatis, autore del raddoppio. Il difensore itrano ha commentato sulla pagina Facebook ufficiale dei biancazzurri l'esordio vincente della sua squadra: "Abbiamo sbloccato la partita nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco equilibrata. Sono molto contento di aver segnato. Siamo stati bravi a resistere fisicamente agli assalti finali dei nostri avversari". "Pisolo", così simpaticamente soprannominato, ha proseguito parlando del ritorno al gol: "Il nostro capitano Federico Sinapi aveva previsto la mia rete, per questo motivo sono felice di dedicargliela". La compagine pontina nel prossimo turno affrontera il Città di Sonnino, vincente per 6-4 nella sfida contro l'Atletico Pontinia. De Donatis dice la sua sulla gara: "È una sfida da preparare al meglio, contro una grande squadra che farà di tutto per vincere. Siamo un gruppo molto unito. Vogliamo assolutamente conquistare i tre punti". Il giocatore classe 96' ha concluso parlando dell'atmosfera che si respira nello spogliatoio: "Viviamo in una ambiente sereno e tranquillo. Siamo galvanizzati per aver vinto il derby, proveremo a proseguire questa scia positiva. Dobbiamo pensare partita dopo partita e rimanere con i piedi per terra".

