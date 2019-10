Monterosi, 3-0 al Grosseto e primo posto in classifica

Monterosi (Vt) - Vittoria netta e convincente per il Monterosi di mister D'Antoni, che supera 3-0 il Grosseto e si guadagna momentaneamente la testa della classifica del girone E. Primo tempo bloccato, con sole un paio di occasioni: prima è il colpo di testa di Costantini, per i viterbesi, che sfiora il palo, poi rispondono i toscani con una conclusione dal limite di Cretella fuori di poco. Nella ripresa il Monterosi si porta avanti all'8': Esposito firma l'1-0 con un tiro a giro che beffa il portiere toscano. La gara resta aperta fino al 68', quando Roberti, appena entrato in campo, realizza il 2-0 con la complicità di un difensore del Grosseto. La parola fine la mette Persichini che, in pieno recupero, è autore del gol del definitivo 3-0.