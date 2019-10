Il Borgo San Martino suda per battere l'Allumiere

CERVETERI - Vittoria sofferta, ma meritata. Il Borgo San Martino vince la seconda gara di fila, sudando più del previsto per battere l'Allumiere sul 2 a 1. Una gara intensa, ma spigolosa, che in alcuni tratti è stata densa di falli. Gli ospiti, come da tradizione, fanno dell'agonismo un'arma fondamentale ma il tanto impegno e il furore non bastano per strappare un pareggio che avevano odorato, sfumato a cinque minuti dala fine. Per i gialloneri di Rendina partenza a grandi ritmi di gioco con un tenore di gara elevato. Il goal al 15esimo di Scrortichini lasciava presagire che fosse stata una domenica di festa. In campo la partita si fa dura, con diverse ammonizioni e un espulso tra le file dei collinari che riescono a pareggiare in 10 uomini. In parità numerica per l'espulsione di Esposito la partita si fa più vicace e meno fallosa. Ecco arrivare il goal del Borgo grazie a un calcio di punizione di Bibbi che a pochi minuti dalla fine regala un successo importante per il morale. I ceriti hanno lottanto a denti stretti trovando la vittoria dopo un forcing molto accesso che ha prodotto più di qualche occasione signficativa. Tre punti che valgono molto e certificano la solidità di un gruppo che si è scontrato contro una formazione che lotta e getta il cuore oltre l'ostacolo.