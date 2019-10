Atletico Terme Fiuggi, ko con l'Olympia Agnonese

FIUGGI - L'Atletico Terme Fiuggi non riesce a replicare la bella prestazione fornita contro il Montegiorgio e, stavolta, è costretto ad arrendersi all'Olympia Agnonese. I padroni di casa, al triplice fischio, sorridono infatti grazie ai centri di Minacori e Acosta, vanificando così il momentaneo pareggio di D'Andrea. La squadra di Pizii parte con il piede premuto sull'acceleratore, tanto da centrare il vantaggio lampo. Dopo appena un paio di minuti è infatti Minacori a trafiggere La Gorga portando così i suoi sul momentaneo 1-0. L'Atletico Terme Fiuggi, nonostante lo svantaggio, rimane però saldamente in partita. Prima della fine del primo tempo i ragazzi di Incocciati agguantano il pareggio. A riaccendere le speranze della compagine laziale è infatti D'Andrea che permette ai suoi di andare a riposo sull'1-1. Nella ripresa però l'Olympia Agnonese trova il guizzo decisivo per portarsi a casa la vittoria. Dopo appena cinque minuti dall'inizio del secondo tempo è infatti Acosta a segnare il gol del 2-1. Da qui in avanti l'Atletico Terme Fiuggi si riversa in avanti alla ricerca del pareggio con il tecnico Incocciati che attinge a piene mani dalla panchina per rinfoltire il reparto avanzato, soprattutto dopo l'espulsione di Pejic. Il risultato però non si muove, stavolta all'Atletico Terme Fiuggi non basta il cuore.