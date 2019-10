Campus Eur, Mariotti: "I ragazzi migliorano a vista d'occhio"

ROMA - L'Under del Campus Euro 15 sta dando dimostrazioni di grande qualità domenica dopo domenica. Questo weekend ce lo ha fatto vedere nuovamente, onorando il Tobia con un bel 2-1 ai danni dell'Atletico Terme Fiuggi. Mariotti non ha dubbi e afferma: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, che migliorano a ogni seduta di allenamento. Stanno crescendo e lo stanno facendo sotto tutti i punti di vista. Sul piano tattico e fisico stiamo lavorando molto infatti, ma ciò che più mi preme è che questa squadra abbia mentalità e personalità. Abbiamo scelto le individualità quest'estate proprio su questa base e devo dire che fin qui posso ritenermi soddisfatto”. Infine ha voluto parlare di Peroni, il giovane calciatore che ha riscontrato un brutto infortunio domestico al braccio: “Voglio fargli un grande augurio e in bocca al lupo. Lui è fortissimo ed è una pedina fondamentale per noi. Quando si è fatto male siamo andati tutti a trovarlo e ciò è didascalico di quanto sia inserito nel gruppo. Spero torni presto, anche perché ha una voglia matta di giocare e la trasmette anche ai compagni”.