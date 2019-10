Futbolclub, vittoria e fair play

ROMA - Dopo il buon pari esterno sul campo dell'Eretum Monterotondo alla prima giornata di campionato, l'Under 14 del Futbolclub ha trovato la sua prima vittoria nell'esordio casalingo, battendo con un netto 5-2 il Tor Sapienza. Ottima la prova dei ragazzi di Stefano Mariani che hanno ipotecato i tre punti già nel corso della prima frazione di gioco, conclusa sul momentaneo 3-1. Prestazione convincente e che permette al tecnico di preparare al meglio la prossima sfida, il big match con il Club Olimpico Romano, capolista nel girone B insieme all'Atletico Torrenova a punteggio pieno. "Siamo contenti della vittoria, non c'è dubbio" afferma il Direttore Sportivo Antonio Politi, che continua: "Nonostante la buona prova, sappiamo che dobbiamo migliorare tanto nei piccoli dettagli, come ad esempio la precisione nei rigori e la concentrazione in fase difensiva: ce la faremo allenandoci bene in settimana". Sempre in merito all'ultima sfida, il Futbol ha brillato anche per una spiccata sportività, con il bellissimo gesto di Andrea Mobili che ha sbagliato un calcio di rigore di proposito assegnato dal direttore di gara con un ragazzo avversario a terra. Non capita tutti i giorni di assistere ad episodi del genere, segnale che al Futbol si sta lavorando molto anche in quest'ottica.