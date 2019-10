Atletico Lodigiani, tre ragazzi sfilano all'Olimpico durante Italia-Grecia

MONTE COMPATRI – L’Atletico Lodigiani ha dato l’opportunità ad alcuni ragazzi e ragazze della Scuola calcio di assistere alla sfida tra Italia e Grecia che ha regalato agli azzurri il pass per i prossimi campionati europei. Ma non solo: a tre fortunati (Valerio Coppola, Alessia Protani, Giulia Mastroleo) è stato consentito anche di sfilare a bordo campo prima del match sventolando la speciale bandiera che riportava il nome del club dei presidenti Camillo Carlini e Andrea Augello. Ad accompagnare il folto gruppo c’era (ovviamente) il responsabile della Scuola calcio Angelo Mandolesi: “E’ stata una bellissima serata per i nostri ragazzi e in particolare per i tre che sono potuti scendere sulla pista per un giro di campo”. Un’opportunità nata pochi giorni fa nell’ambito della premiazione (avvenuta presso la sala conferenze dello Stadio Olimpico) per le Scuole calcio d’Elite del Lazio, quando l’Atletico Lodigiani ha ricevuto in dono dalla Figc i biglietti per assistere a Italia-Grecia. “E’ il quarto anno che il nostro club ottiene il riconoscimento di Scuola calcio d’Elite: da quando è stato istituito nel 2015, siamo stati sempre tra le società che lo hanno meritato e questa è una cosa rara per le società del Lazio. E’ il segno di un lavoro costante e attento sul settore di base, ma al tempo stesso è uno stimolo per continuare a fare le cose per bene e a studiare nuove iniziative di formazione e coinvolgimento dei nostri ragazzi”. Le squadre maggiori della Scuola calcio, vale a dire le categorie maschili degli Esordienti 2007 e 2008 (e ovviamente quelle affini al femminile), inizieranno i loro impegni federali proprio in questo fine settimana. A proposito di donne, è tempo di esordio anche per la prima squadra del Woman Atletico Lodigiani che disputerà il campionato di Eccellenza e che a livello dirigenziale sarà seguita da vicino dallo stesso Mandolesi. “Le ragazze del tecnico Alessandra Cucchi debutteranno domenica sul campo dello Sporting Latina. Nell’ultima amichevole hanno battuto con un rotondo 6-0 il Monterosi dimostrando di avere una buona condizione generale e di essere pronte per la prima di campionato”.