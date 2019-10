Ottavia, Palma: "Dobbiamo stare sempre sul pezzo"

ROMA - Nel weekend appena trascorso, per l’Ottavia è arrivata la prima sconfitta stagionale, uno 0-4 casalingo subito per mano dell’Accademia Calcio Roma. Una sconfitta che ci può stare, contro una compagine sicuramente di alto livello. Questa l’analisi del match da parte del tecnico, Fabrizio Palma: “Bisogna fare grandissimi complimenti all’Accademia, perché è una squadra che mi ha colpito sotto tanti aspetti e sono convinto che farà una stagione importante. Per quanto riguarda noi, abbiamo sbagliato soprattutto i primi 25’ e questa è una cosa che non ci si può permettere in un campionato competitivo come questo. Però, c’è stato anche qualche segnale positivo. Soprattutto nel secondo tempo, nonostante lo svantaggio anche un po’ pesante, i ragazzi hanno provato a cercare il gol ed a proporre gioco. Dobbiamo ripartire da questo”. E si proverà a ripartire già nel prossimo impegno, l’insidiosa trasferta sul campo del Ladispoli che viaggia a punteggio pieno: “Innanzitutto mi aspetto un altro tipo di approccio alla partita rispetto alla sfida con l’Accademia. Sarà un match difficilissimo, conosco il loro direttore e so che hanno fatto una squadra di livello. Portiamo il massimo rispetto per i nostri avversari, come sempre, noi però andremo lì per provare a giocare la nostra partita e daremo il massimo per cercare di portare a casa punti”. Il tecnico azzurro per il momento non vuole porsi obiettivi, è ancora troppo presto, ma vuole che la squadra si concentri sulla propria crescita: “Dobbiamo ragionare partita dopo partita, se entriamo in campo concentrati e ci esprimiamo come sappiamo fare, possiamo provare a giocarcela con tutti e toglierci delle belle soddisfazioni. Dopo solo due giornate è difficile parlare di obiettivi, adesso noi dobbiamo solo pensare a stare sempre sul pezzo, a crescere come squadra ed a lavorare sul nostro modo di giocare. Il nostro è comunque un progetto a lungo termine, perché siamo una squadra abbastanza nuova, dunque ci stiamo conoscendo ed amalgamando sempre di più ogni giorno che passa”.