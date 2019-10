Urlo Pomezia, Arduini regala la vittoria al 96'

POMEZIA - Per il Pomezia è arrivata dopo sei giornate, accolta come una liberazione. I pometini, al "Comunale" hanno superato in rimonta il Cannara e guadagnato tre punti all'ultimo respiro. Prima occasione per i padroni di casa con Massella dopo 5', Lori risponde presente, poi è Stasi per gli ospiti a non inquadrare la porta. Ma la chanche più grande per il vantaggio ce l'ha il Pomezia, al 38': Fatati tira dalla distanza, Curti devia di braccio e l'arbitro fischia il rigore. Sul dischetto si presenta Massella, che spedisce fuori. La legge "gol mangiato, gol subito" si avvera subito dopo. Il Cannara si porta avanti dopo 3' con Bazzoffia, lesto a raccogliere la respinta corta di Stasi e siglare lo 0-1. Nella ripresa il Pomezia prima rischia di capitolare con Filosa, poi è lo stesso Massella a farsi perdonare e firmare l'1-1 su assist di Cestrone. La gara scorre via verso il pareggio, ma prima il Cannara resta in dieci per l'espulsione di Curti, poi, all'ultimo secondo (precisamente al 96') è Arduini a trafiggere Lori dopo una bella serpentina e far esplodere il Comunale. Termina 2-1, per la vittoria che scaccia i fantasmi sui ragazzi di Bussi.