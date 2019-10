Atl. Terme Fiuggi a valanga: 6-0 al Real Giulianova

FIUGGI - L'Atletico Terme Fiuggi di Beppe Incocciati mostra i muscoli e regala ai propri tifosi la domenica perfetta. A farne le spese è il Real Giulianova, uscito frastornato dal Capo I Prati dopo il roboante 6-0 rimediato. Giornata da dimenticare dunque per l'undici di Del Grosso che nel corso della partita non sono mai riusciti ad arginare lo strapotere del club di Fiuggi. Gara sontuosa quella disputata dai padroni di casa che travolgono dei giallorossi incapaci di cambiare rotta nel corso di un match in salita sin dalle prime battute. Eppure a partire meglio è proprio la formazione di Del Grosso che dopo sei minuti ci prova con Moi che trova però la deviazione di La Gorga. Fuoco di paglia però perchè da qui in avanti sarà un monologo della squadra di Fiuggi. Al 16' Macrì e D'Andrea duettano alla perfezione nell'area avversaria con il numero 10 che poi trafigge Di Piero per il vantaggio dell'Atletico. Dopo una decina di minuti per il Giulianova cala poi il sipario: D'Andrea entra in area, Moi già ammonito lo atterra con l'arbitro che decreta calcio di rigore e secondo giallo per il difensore che lascia così i suoi in dieci. Dal dischetto lo stesso D'Andrea non perdona per il 2-0. Con l'uomo in più la squadra di Incocciati finisce con il dilagare grazie a Basilico che sgancia un autentico siluro che brucia il portiere giallorosso. Prima della fine del primo tempo ci pensa ancora una volta D'Andrea a far male al Real Giulianova che va così al riposo sotto di 4 reti. Nella ripresa cambiano gli interpreti ma non la musica. L'Atletico Terme Fiuggi guida le danze con Manfrellotti a scandire il tempo. Dopo un calcio piazzato di Basilico neutralizzato dal portiere, è proprio Manfrellotti a trovare il 5-0. L'attaccante disegna una bella punizione che si infila imprendibile sotto l'incrocio dei pali. I minuti scorrono via con gli ospiti ormai in balia del club di Fiuggi ed è così Manfrellotti a chiudere il match in bellezza piazzando la zampata del definitivo 6-0. Finisce qui con la squadra di Incocciati che, al triplice fischio, si va a prendere l'abbraccio meraviglioso dei suoi tifosi.