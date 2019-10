Bussi ci crede: "Il Pomezia sta crescendo"

Pomezia - Rimbomba ancora nelle orecchie l'urlo del Comunale dopo lo straordinario, ma soprattutto pesantissimo, gol di Federico Arduini. E' stata la prodezza del giovane attaccante classe 2000, arrivata all'ultimo respiro, a regalare al Pomezia tre punti di platino contro il Cannara, per un successo che mancava dalla prima giornata (2-1 esterno al Tuttocuoio): “La sua è stata una magia, ma conosco bene Arduini e l'ho voluto fortemente per la qualità che ha – spiega il tecnico rossoblù Andrea Bussi -, poi è chiaro che essendo giovane deve migliorare sotto alcuni aspetti. Una giocata di alto livello a partita praticamente finita che ha coronato la prestazione di una squadra che ha sempre avuto il pallino del gioco ed ha creato una mole importante di occasioni da gol. Federico si è preso una gran responabilità con quel gesto tecnico all'ultimo minuto e diciamo che la sua rete, all'ultimo secondo, ha raddoppiato la felicità per una vittoria meritata. Sarebbe stata una vera beffa non vincere”. I tre punti con il Cannara hanno dato fiducia al Pomezia in vista della prossima, difficile, trasferta in casa della Flaminia dell'ex Punzi. Sarà uno scontro diretto visto che entrambe sono appaiate in classifica a quota 8: “A mio avviso ci manca qualche punto, ma vedo che i ragazzi stanno crescendo, e sono molto fiducioso – rivela Bussi -. Domenica andremo ad affrontare una squadra importante con giocatori di livello, costruita per un campionato d'alta classifica. Siamo consapevoli che per noi sarà una gara difficilissima, ma andremo a Civita Castellana con il massimo rispetto, proponendo il nostro calcio. Chi temo di più? Bisogna stare attenti a tutti, ma hanno in rosa calciatori che hanno disputato categorie superiori, mi vengono in mente Nohman, Barone, Morbidelli e Carta, tra gli altri”. Il tecnico rossoblù, però, può sorridere. Con la Flaminia Bussi potrà contare su tutti gli effettivi, compreso Evacuo di nuovo arruolabile dopo aver scontato la giornata di squalifica. Il tecnico rossoblù non ha ancora sciolto i dubbi di formazione, ma nelle rotazioni potrebbe entrare anche l'ultimo arrivato, il difensore Di Emma: “La squadra sta facendo bene, qualunque cosa propongo ai ragazzi loro la mettono in atto, ora sto valutando alcune situazioni tattiche. Sono fortunato ad allenare un gruppo umile che si mette sempre a disposizione. Dopo la rifinitura trarrò le mie conclusioni per la formazione di domenica. Di Emma? Sta lavorando bene, ci siamo presi un pochino di tempo per farlo crescere fisicamente, ma ora è disponibile e al 100%. Affronteremo una grande squadra, ma i miei giocatori credo meritino rispetto. Con la Flaminia scenderemo in campo al massimo delle nostre possibilità” è la chiosa di mister Bussi.