Atletico Terme Fiuggi, 2-0 in casa del Cattolica

CATTOLICA - L'Atletico Terme Fiuggi lancia la scalata. La squadra di Beppe Incocciati centra il suo secondo successo consecutivo e, dopo lo splendido 6-0 al Real Giulianova, regola anche il Cattolica con un bel 2-0. La formazione fiuggina impiega poco ad alzare la voce tanto da riuscire a sbloccare il risultato a tempo di record. Dopo appena 180 secondi Basilico fulmina Benedettini e mette la firma sul vantaggio lampo. Il Cattolica accusa il colpo e una manciata di minuti dopo rischia il tracollo: ripartenza fulminante dell'Atletico su un calcio d'angolo in favore del Cattolica. Macrì innesca D'Andrea che cerca un diagonale troppo timido però per impensierire Benedettini. Nella ripresa i padroni di casa provano a scuotersi ma l'Atletico Terme Fiuggi mette in ghiaccio i tre punti. Quando il cronometro segna il minuto numero 15, Forgione trova l'assist vincente per Macrì che non sbaglia e insacca il 2-0. Nel finale, dopo l'espulsione dalla panchina di Som, il Cattolica rischia di incassare addirittura il 3-0 ma Filipponi non centra il bersaglio dopo aver raccolto una palla respinta a Benedettini in uscita fuori dall'area di rigore. Finisce qui, dopo l'espulsione di Filipponi nel recupero, con l'Atletico Terme Fiuggi che si gode la vittoria ma che è già pronto a rimettersi al lavoro in vista della delicata sfida con la Recanatese seconda in classifica.