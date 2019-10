Cassino, Urbano dopo l'1-0 al Ladispoli: "Vittoria sofferta, ma meritata"

Cassino - Ritorno alla vittoria per il Cassino. I ciociari ritrovano i tre punti con il Ladispoli, dopo l'astinenza durata ben quattro giornate, grazie alla zampata decisiva di Abreu nel primo tempo."Una vittoria sofferta – afferma il tecnico Corrado Urbano – ma come lo sono tutte le partite di questo campionato: bisogna sempre giocarsela. Alla vigilia avevo detto che questa era una squadra con dei principi, penalizzata però dal calendario, viste le sconfitte di misura con Aprilia, Latte Dolce e Torres, dove comunque ce la siamo sempre giocata. Oggi (ieri ndc) abbiamo fatto una buona partita, lottando su ogni pallone ma rimanendo pazienti, soprattutto nel primo tempo. I ritmi sono stati bassi a causa del caldo che ha condizionato entrambe le squadre, a fine gara molti giocatori avevano le gambe pesanti e i crampi. Ma alla fine siamo riusciti a sbloccarla. C'è da dire che abbiamo avuto due o tre occasioni clamorose per chiuderla, e il calcio insegna che alla fine queste gare le puoi anche pareggiare, infatti bisogna ringraziare Della Pietra per quella gran parata. Nel complesso, nonostante la sofferenza, credo che il risultato pieno per noi sia giusto”. Il sofferto successo di ieri proietta il Cassino a 15 punti, a -2 dalla zona play off. “Era importante aggiungere punti alla classifica – rivela Urbano - dopo averne guadagnati solo due nelle ultime quattro gare, nonostante le buone prestazioni. Cattiveria in difesa? Noi cerchiamo di mantenere lo stesso atteggiamento in ogni gara, poi non sempre ci si riesce anche per la forza dell'avversario. Mi piace sottolineare l'atteggiamento dei ragazzi, che non si risparmiano mai e danno sempre il massimo di quello che possono: così si porta avanti un campionato dignitoso come il nostro". In settimana arriveranno due giovani calciatori classe 2003: "La politica della società è chiara, per me l'obiettivo primario è quello di portare la barca in porto ottenendo risultati, poi se ci si riesce dando anche visibilità ai giovani. Bisogna continuare a lavorare in questo modo cercando di essere più positivi possibile. Oggi mancava il nostro capitano, e la squadra, che è giovane, deve crescere a livello caratteriale. Nelle ultime due gare abbiamo pagato errori individuali che ci è costato caro, ma il cammino fin qui è positivo”. Poi la chiusura sul match winner di giornata: “Abreu? A livello fisico sta bene, non ha ancora i 90' min nelle gambe visto che è la seconda gara che gioca intera, ma lui lotta su ogni pallone, non solo in partita, ma anche in allenamento. E' un esempio positivo per chi gioca meno”.