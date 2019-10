Roma VIII, prima vittoria esterna. Antunes: “La squadra si sta conoscendo”

Roma – Prima vittoria esterna per la Prima categoria della Roma VIII. Il gruppo di mister Fabrizio Fiaschetti si è imposto con un netto 4-1 sul campo dello Sporting Guidonia. Dopo aver sbloccato il risultato con Claudio Dantimi e aver raddoppiato i conti col solito Kristian Cusanno prima dell’intervallo, la formazione capitolina ha legittimato il successo nel secondo tempo con le reti di Gianluca Salusest e Carlos Antunes. E’ proprio quest’ultimo (entrato a metà primo tempo per sostituire l’infortunato Ciferri) a commentare la sfida di Guidonia: “Abbiamo fatto una partita determinata e concentrata. Siamo riusciti a sbloccare il risultato poco dopo la metà della prima frazione e da quel momento abbiamo avuto in pugno la partita. Abbiamo gestito il doppio vantaggio anche nella ripresa e siamo riusciti a chiudere la sfida con altre due reti. Un peccato per il gol subito nel finale, ma per stavolta può andare bene così”. Tra le note positive anche l’esordio dell’ultimo arrivato, il centrale difensivo Chimeri. L’attaccante classe 1989, al suo secondo gol stagionale, parla del buon inizio di stagione della Roma VIII: “I nuovi arrivati si stanno integrando con i ragazzi che già facevano parte del gruppo – dice la punta originaria di Capo Verde - Ci stiamo conoscendo e sappiamo che c’è ancora da lavorare e da sistemare alcuni aspetti”. Per lui si tratta del terzo anno con la maglia della formazione capitolina: “Mi trovo bene qui, la società mi è sempre stata vicina ed è composta da persone perbene” spiega l’attaccante che non nasconde le ambizioni stagionali del gruppo: “L’obiettivo è cercare di stare vicini alla vetta il più a lungo possibile e poi giocarci le nostre carte nella parte conclusiva del campionato”. Al momento la Roma VIII è terza con tre lunghezze di ritardo sulla capolista Setteville, finora sempre vittoriosa. Nel prossimo turno i capitolini potranno sfruttare un match interno che, sulla carta, sembra alla portata: a Torbellamonaca arriverà la Pro Marcellina che al momento ha collezionato un solo punto nelle prime quattro gare.