Ottavia, ufficiale: Miccio si è dimesso

Roma - Luigi Miccio non è più il tecnico dell'Ottavia. La stessa società, infatti, ha reso note le dimissioni presentate dal tecnico con questo comunicato ufficiale: "La SSD OTTAVIA 1978 comunica che il mister Luigi Miccio ha dato le dimissioni da allenatore della prima squadra (Eccellenza). La società ringrazia il mister per la professionalità dimostrata in questi mesi. Comunicheremo altresì ulteriori novità nelle prossime ore, prima dell'impegno in campionato, che vedrà la nostra squadra affrontare la Vigor Perconti, domenica 3 Novembre presso il nostro impianto sportivo"