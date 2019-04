Il 27 maggio torna la Partita del Cuore: Cristiano Ronaldo darà il via

ROMA - La Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca scenderanno in campo all’Allianz Stadium il prossimo 27 maggio per la 28ª edizione della Partita del Cuore. Presenti campioni della Juventus del presente e del passato: Cristiano Ronaldo ha già confermato la sua presenza e darà il calcio d’inizio alla sfida. Oltre al fenomeno portoghese, in veste di allenatore e di vice per i Campioni della Ricerca, ci saranno rispettivamente Michel Platini e Gianluca Vialli.

Il ricavato dell’evento sarà destinato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e Fondazione Telethon. Andrea Agnelli, che nell’occasione sarà il capitano della squadra allenata dal tre volte Pallone d’Oro, ha dichiarato: "L'obiettivo è quello di raggiungere, ma anche superare il record di contributi raccolti nel 2015: 2 milioni e 111mila euro. Quello della ricerca è un mondo che ha bisogno di un grandissimo impegno e il fatto che la partita si svolgerà di nuovo nello stadio della Juventus, mi rende molto felice".

I CAMPIONI – Oltre a Cristiano Ronaldo, saranno presenti anche i due piloti Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Il capitano della Nazionale Cantanti sarà Paolo Belli, mentre l’allenatore Gianni Morandi sarà affiancato da Marco Masini.

SERATA SPECIALE – Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, si è detta entusiasta: "Continuiamo un percorso insieme per dare, attraverso questo evento unico di sport e solidarietà, un contributo fondamentale all'Istituto di Candiolo, dove ricerca e cura vivono fianco a fianco per combattere nel modo più efficace possibile la difficile battaglia contro il cancro".

Nel 2017 fu Chiara Appendino, cittadino numero uno di Torino, a dare il calcio d’inizio. Quest’anno lascerà il compito a CR7: "Torino negli anni è sempre stata attenta ai temi della ricerca - ha dichiarato il sindaco -. Anche questa volta quello del 27 maggio all'Allianz Stadium sarà un momento di spettacolo e di solidarietà e sono sicura che, come l'ultima volta, la città risponderà positivamente".

BIGLIETTI – I prezzi dei biglietti variano dai 12 euro ai 20 euro in base ai settori e si possono acquistare nelle ricevitorie della rete Listicket, oppure online su sport.ticketone.it o tramite call center al numero 892 101.