Incredibile Denis Suarez: quest'anno può vincere Champions ed Europa League

ROMA - In un colpo solo può centrare il doppio successo Champions-Europa League. Denis Suarez, centrocampista attualmente in forza all'Arsenal, infatti, fino al 31 gennaio scorso era tesserato con il Barcellona, poi è stato girato ai 'Gunners', cambiando casacca. Suarez, nel corso dell'attuale stagione, ha collezionato 2 presenze in Champions League con la maglia dei blaugrana (per un totale di 24') e altrettante in Europa League nelle file dell'Arsenal (28' giocati). In buona sostanza, poiché sia il Barcellona che l'Arsenal sono in semifinale delle due competizioni Uefa, peraltro con buone possibilità di qualificazione alla finale, Denis Suarez rischia di partecipare ai due successi. Il centrocampista spagnolo, in altre parole, potrebbe mettersi al collo due medaglie in due tornei diversi e potrebbe farlo nella stessa stagione agonistica. Suarez ha inoltre giocato nella Coppa del Re e nella Liga, dunque potrebbe essere inserito nella lista dei giocatori che conquistano l'eventuale triplete.

