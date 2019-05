De Laurentiis lancia l'European Cup: «Via Champions ed Europa League»

ROMA - «La Champions e l'Europa League vanno abolite». Dritto al punto Aurelio De Laurentiis, a Madrid per la riunione convocata dalla European Leagues, l'associazione che raggruppa tutte le leghe europee professionistiche e che si oppone in maniera netta alla riforma della Champions dal 2024 che vuole l'ECA - di cui ADL è Chairman all'interno del Marketing and Communication Working Group - e anche ad ogni idea paventata di una possibile superlega europea.

«SERVE L'EUROPEAN CUP» - In un'intervista al Corriere della Sera, il patron del Napoli chiarisce bene quale è la sua visione del futuro del calcio europeo: «Un unico torneo di 80 squadre divise in quattro gironi da 20, con partite il martedì, mercoledì e giovedì, in maniera tale da rispettare i campionati nazionali nel fine settimana. Le partecipanti sarebbeero le prime sette squadre di Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1 e le prime quattro di Portogallo, Olanda, Belgio, Svezia e altre. Si potrebbe chiamare European Cup»

