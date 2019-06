Infantino rieletto presidente FIFA: “Mai più corruzione”

PARIGI (Francia) - Gianni Infantino è stato rieletto presidente della FIFA fino al 2023. "Nessuno più parla di crisi. La Fifa si è trasformata da un'organizzazione ai limiti del criminale a quel che dovrebbe essere, un'entità che favorisce lo sviluppo del calcio - le parole nel suo discorso ai 211 membri del Congresso che a Parigi hanno proceduto alla sua rielezione, quale unico candidato, per un secondo mandato -. Ora la Fifa è sinonimo di credibilità, fiducia, integrità, uguaglianza, diritti umani", ha aggiunto, raccogliendo molti applausi quando ha dichiarato che sotto la sua guida le riserve economiche sono cresciute da uno a 2.75 miliardi di dollari. "E non le stiamo spendendo in qualche affare losco", né è possibile fare "pagamenti in nero o qualcosa di immorale con questi flussi di denaro", ha sottolineato, concludendo che "nella Fifa non c'è più spazio per la corruzione, mai più". La sua elezione, a inizio 2016, era stata il frutto della serie di scandali e inchieste che avevano travolto Sepp Blatter e i vertici della federazione.

