FUNtaFOOTBALL il nuovo fantasy è finalmente arrivato!

Sei un appassionato di calcio e sei in cerca di una nuova esperienza di gioco che ti dia di più, ma con meno preoccupazioni? Allora FuntaFootball è il gioco che stai cercando! FuntaFootball è un FantasySport Game free-to-play: diversamente dalle piattaforme tradizionali, attraverso le quali si possono unicamente gestire le rispettive leghe, FuntaFootball è un vero e proprio gioco ALL IN ONE che offre un’esperienza di gioco vasta e assortita, sia con i tuoi amici che in solitaria.

Caratteristiche del Gioco:

Dal punto di vista tradizionale, per garantire la massima imparzialità possibile, abbiamo sviluppato uno specifico algoritmo per l’attribuzione dei voti delle partite di Serie A, in modo automatico e indipendente, il tutto in collaborazione con OPTA, lo stat provider più famoso al mondo. La costruzione della squadra è invece un fattore innovativo della nostra piattaforma: in FuntaFootball potrai effettuare delle aste live, come se fossi seduto al tavolo con i tuoi amici! Esistono due modalità di asta: a busta chiusa e poker. Nella modalità a busta chiusa l’utente che ha il "dealer" chiama il giocatore e subito dopo tutti i partecipanti hanno la possibilità di presentare un’offerta in contemporanea per quel giocatore, dopodiché il sistema assegnerà il giocatore all'utente con l'offerta più alta.

Nella modalità Poker, esclusiva di FuntaFootball, dopo che il giocatore viene chiamato dal dealer ogni utente ha l’opportunità di rilanciare o passare il turno. Ma non è tutto, perché il sistema è pensato per dare sempre continuità al gioco: se durante l’asta ti dovessi disconnettere involontariamente, non resterai senza giocatori perché un algoritmo dedicato compilerà la rosa al tuo posto! Inoltre è possibile preparare una wishlist dei giocatori che si desidera acquistare per la propria rosa così da avere già un elenco dei calciatori desiderati durante l’asta, anche in caso di disconnessione. Al termine dell'asta dovrai consegnare la formazione e anche qui il sistema non fa sconti: se ti scordi, la consegna lui per te, così da tenere sempre il livello della competizione alto!

Gioca quando vuoi

Ma non finisce qui: per i nostri utenti, abbiamo deciso di creare una funzione di competizione giornaliera, con una esperienza di gioco personalizzata e del tutto innovativa! FuntaFootball ha due modalità di gioco: il "Crea lega", più classico, che permette di creare una propria lega personalizzata e la modalità Daily, una nostra modalità innovativa, dove avrai la possibilità di trovare leghe create dagli amministratori del sito anche su una singola giornata; per partecipare dovrai partecipare all’asta con gli altri utenti per accaparrarti i giocatori più forti, ogni singola giornata di campionato!

Ecco che cosa offre in più delle piattaforme tradizionali FuntaFootball: un sistema di fantasy sport all in one dove puoi giocare con i tuoi amici o senza (se non sai con chi competere non preoccuparti: troviamo noi i tuoi avversari!) in diverse modalità entusiasmanti. Ma non è tutto: basando il nostro sistema di voto su un algoritmo le cui statistiche sono fornite da OPTA, un colosso internazionale del settore che copre i Top 5 campionati Europei (Italia, Inghilterra, Spagna, Germania, Francia), le competizioni su cui potrai giocare potrebbero essere infinite! Si possono giocare anche la Champions, i Mondiali, gli Europei e, per i più esperti, i campionati sudamericani e tanti altri!