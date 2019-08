The Making Of da oggi su DAZN: l’abbiamo visto in anteprima

I re del pallone non lo sono sempre stati. C’è stato un momento esatto in cui lo sono diventati. Una partita, una giocata, un gol e tutto è cambiato, dalla percezione della gente nei loro confronti all’attenzione che i più importanti club del mondo hanno improvvisamente riposto nei loro confronti.

“The Making Of”, la serie originale Dazn racconta proprio quell’esatto momento. Ma lo fa da un punto di vista inedito, quello degli stessi protagonisti di queste storie di sport meravigliose e di chi quelle serate le ha vissute da vicino o in prima persona.

Cristiano Ronaldo, Neymar e Mourinho, ovvero alcuni tra i volti più prestigiosi del calcio contemporaneo hanno rivissuto il match che gli ha letteralmente cambiato la vita, il bivio esatto, preso al momento giusto.

9 speciali da 25 minuti l’uno, 3 per ogni personaggio, ognuno focalizzato sul fuoriclasse che in prima persona racconta aprendo la porta ai propri sentimenti alla partita che lo ha consegnato alla leggenda.

O Ney, Mou e CR7 si focalizzano soprattutto sulle forti emozioni che hanno accompagnato la gara più importante della loro vita. Dall’amichevole vinta da Cr7 con lo Sporting contro lo United - che non lo vide finire sul tabellino dei marcatori ma sul prestigioso taccuino di Alex Ferguson - alla magica finale di Champions vinta da Mourinho con il Porto contro il Monaco, fino ai successi di Neymar in Brasile con il Santos che attirarono l’attenzione di tutta Europa.

In ogni puntata non si da’ solo spazio alla voce del campione o alle immagini delle sue gesta ma anche alle testimonianze di chi quella serata l’ha vissuta da co-protagonista come avversario, compagno di squadra, addetto ai lavori o tifoso.

The Making Of e’ da oggi disponibile sulla piattaforma DAZN.

