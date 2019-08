Convocati Argentina: ci sono cinque "italiani"

Il 6 e il 10 settembre l'Argentina sfiderà in amichevole rispettivamente il Cile e il Messico. Il commissario tecnico dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei 27 convocati tra i quali figurano cinque calciatori del nostro campionato. In attacco risalta il nome di Paulo Dybala: il precampionato della Joya con la Juventus, in bilico tra cessione e conferma, ha convinto Scaloni che l'ha inserito tra i 27. Destino opposto per Higuain, assente alla pari di Icardi, ormai fuori non solo dai radar dell'Inter ma anche da quelli della Nazionale. A tenere alto l'orgoglio nerazzurro nell'Argentina ci sarà Lautaro Martinez. Convocati anche Joaquin Correa della Lazio, Rodrigo De Paul dell'Udinese e German Pezzella della Fiorentina. Non ci sarà il capitano Lionel Messi e non è una sorpresa: la Pulce è stata squalificata per tre mesi dalla Conmebol per la condotta in Coppa America.

