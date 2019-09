Bufera Wanda Nara e Pardo, presto arriverà il chiarimento

MILANO - Avanti insieme. Come se nulla fosse successo. Domenica 15 su Italia Uno Tiki Taka avrà ancora sia Pierluigi Pardo nelle vesti di presentatore sia Wanda Nara come volto da copertina della trasmissione. La bufera mediatica che si è scatenata martedì dopo le parole del noto conduttore romano a Radio 24 è scomparsa tra mercoledì e ieri, quando i vertici di Mediaset hanno affrontato la vicenda ribadendo che non volevano privarsi né della bella showgirl argentina, che ha un grande seguito sui social e “buca” lo schermo, né di Pardo, che ha ideato Tiki Taka e lo conduce con successo dal 2013. Certo tra i due un chiarimento editoriale sarà necessario, ma non sono in discussione i rapporti personali anche perché "Pier" non ha mai chiesto l’allontanamento di Lady Icardi dal programma e ha precisato che se Maurito fosse rimasto all’Inter, continuando la battaglia legale al club di fronte al Collegio Arbitrale, avrebbe fatto un passo indietro rinunciando alla conduzione. Una scelta deontologica coraggiosa e apprezzata dalla società nerazzurra. Lo stile di Tiki Taka da sempre assomiglia al suo conduttore, giocoso e scanzonato.

Nella scorsa stagione, se da un lato la vicenda Icardi e la presenza in studio di Wanda hanno contribuito a consolidare i già buoni risultati d’ascolto, dall’altro hanno creato situazioni di tensione come il famoso scontro tra l’argentina e Cassano. La scelta per questa annata è quella di rimettere il calcio, e non le polemiche, al centro del villaggio. Da qui la puntualizzazione di martedì a Radio 24, quando ormai di fatto il caso era stato disinnescato dal prestito al Psg e dalla fine della causa. Nel 2019-20, pur avvalendosi sempre della presenza di Wanda, dei suoi commenti e della sua bravura, Tiki Taka avrà dunque un taglio ancora più… calcistico con i commenti di opinionisti a cinque stelle come Vieri e Cassano.