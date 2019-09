Ucciso durante una sparatoria il calciatore Kelvin Maynard

AMSTERDAM (OLANDA) - Tragedia in Olanda, il calciatore Kelvin Maynard è stato ucciso durante una sparatoria nel quartiere di Langbroekdreef. Il 32enne era a bordo della sua auto quando due uomini lo hanno avvicinato e hanno aperto il fuoco. Le indagini sono in corso, ma per l'ex Burton Albion non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento di alcuni agenti di una vicina caserma dei pompieri che hanno cercato, invano, di soccorrerlo. Secondo alcuni testimoni i due uomini, dopo aver sparato, sarebbero poi fuggiti a bordo di uno scooter. Kelvin Maynard aveva 32 anni e giocava come difensore nell'Alphense Boys dopo aver militato, tra il 2014 e il 2016, anche nel Burton Albion. Il prossimo appuntamento dell'Alphense Boys, che lo ha voluto ricordare attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale, in programma per sabato contro l'Hollandia, è stato rinviato, così come l'allenamento odierno.