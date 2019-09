Pardo e il fantacalcio... benefico

MILANO - E’ online su Wishraiser.com la nuova campagna di raccolta fondi che mette in palio un’esperienza speciale per tutti gli appassionati di fantacalcio. Cinque fra i partecipanti che effettueranno una donazione su www.wishraiser.com/pardo a favore di AICCA Onlus, verranno estratti e avranno la possibilità di vincere un premio esclusivo: un viaggio di andata e ritorno per Milano per raggiungere Pierluigi Pardo all’esclusivo hotel Sheraton Milan San Siro, pranzare con lui, fare l’asta del Fantacalcio e partecipare alla sua lega personale. AICCA Onlus, l’Associazione Italiana dei Cardiopatici Congeniti Adulti, è un punto di riferimento nella vita dei pazienti, un mezzo per riunirli e permettergli di scambiarsi opinioni e confrontarsi. La campagna su Wishraiser, oltre che a fare felici i donatori, contribuirà a supportare i numerosi progetti dell’Associazione.

COME PARTECIPARE - Wishraiser è la piattaforma online che promuove campagne di raccolta fondi per associazioni nonprofit mettendo in palio, per tutti i donatori, esperienze da sogno con testimonial del mondo dello spettacolo o dello sport. Le campagne consistono in contest benefici dove più si dona più aumentano le chance di vincere. La raccolta fondi a sostegno di AICCA Onlus con Pierluigi Pardo permetterà a cinque fortunati “fantallenatori” di incontrare Pierluigi Pardo all’hotel Sheraton Milan San Siro per pranzare insieme, fare l’asta con lui e sfidarlo su Fantacalcio.it. Oltre ad avere la possibilità di vincere questo premio speciale, i donatori riceveranno dei reward esclusivi come riconoscimento per la loro generosità, tra questi ci sono: messaggi con il nome del calciatore rivelazione 2019, consigli e strategie per l’asta del Fantacalcio, la possibilità di partecipare ad una puntata di TikiTaka, una cena con Pierluigi Pardo e tanto altro ancora. «Sono felice di dare il mio contributo a questa campagna - afferma Pierluigi Pardo - Conosco molto bene l’impegno di AICCA e spero di aiutare l’associazione ad avere visibilità e supporto necessario per realizzare i suoi progetti. L’esperienza con i donatori sarà sicuramente divertente, non vedo l’ora di conoscere i vincitori per passare una fantastica giornata insieme giocando al Fantacalcio».

AICCA ONLUS - Aicca Onlus è nata nel 2009 dalla volontà di medici, chirurghi, psicologi e dai pazienti del IRCCS Policlinico San Donato. I pazienti che fanno parte dell’Associazione contribuiscono con la loro esperienza e determinazione a dare sostegno ad altri pazienti. Lo scopo di AICCA è quello di porsi come punto di riferimento per i pazienti e di promuovere e contribuire alla conoscenza di patologie che interessano più di 100.000 persone in Italia. Tra i tanti progetti di Aicca, il progetto “Una mano per mamma e papà”, permette all’associazione di garantire ogni giorno ai genitori e ai pazienti provenienti da diverse regioni di Italia, di raggiungere il centro di eccellenza per la cura delle cardiopatie congenite IRCCS Policlinico San Donato e di trovare un alloggio dove poter respirare la calma e la tranquillità dopo giornate difficili in ospedale. Tale progetto è destinato alle numerosissime famiglie che si trovano in difficoltà economiche in Italia, che altrimenti non potrebbero curare e stare vicino ai loro figli. Grazie ai tanti appassionati di calcio e fan di Pierluigi Pardo che doneranno per vivere quest’esperienza, tante famiglie potranno curare i propri figli con maggiore serenità.



WISHRAISER - Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa che permette, a personaggi famosi e influencer del web, di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni no profit. Wishraiser ha già collaborato con personaggi di spicco come: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Juan Cuadrado, Lele Adani, Samuel Eto'o, Miralem Pjanic e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori.