Pallone d'Oro 2019, svelati i nomi dei 30 candidati

PARIGI (Francia) - La rivista France Football, ideatrice e organizzatrice del Pallone d'Oro, ha rivelato i nomi dei trenta candidati all'edizione 2019 del trofeo individuale più ambito nel mondo del calcio. Italia rappresentata dagli juventini Cristiano Ronaldo e De Ligt, oltre che dalla sorpresa Koulibaly. Fuori tre attaccanti illustri come Neymar, Suarez e Kane. L'anno scorso ha vinto il croato Luka Modric del Real Madrid (escluso dall'elenco), che ha preceduto CR7 e Antoine Griezmann. Il premio di quest'anno verrà assegnato il 2 dicembre prossimo. Oltre alle nomination per il 64° Pallone d'oro della storia, sono state comunicate le 20 candidate al Pallone d'Oro femminile, i 10 nomi per il Trofeo Kopa (dedicato al miglior calciatore under 21 del mondo) e altrettanti per il nuovo Trofeo Yashin, istituito per premiare il portiere più forte del mondo. In tutto sono settanta nomi per i quattro premi più importanti del calcio.

Pallone d'oro 2019, i candidati

1) Sadio Mané

2) Sergio Agüero

3) Frenkie De Jong

4) Hugo Lloris

5) Dušan Tadic

6) Kylian Mbappé

7) Trent Alexander-Arnold

8) Donny van de Beek

9) Pierre-Emerick Aubameyang

10) Marc-André ter Stegen

11) Cristiano Ronaldo

12) Alisson

13) Matthijs de Ligt

14) Karim Benzema

15) Georginio Wijnaldum

16) Virgil van Dijk

17) Bernardo Silva

18) Heung-min Son

19) Robert Lewandowski

20) Roberto Firmino

21) Lionel Messi

22) Riyad Mahrez

23) Kevin de Bruyne

24) Kalidou Koulibaly

25) Antoine Griezmann

26) Eden Hazard

27) Mohamed Salah

28) Marquinhos

29) Raheem Sterling

30) Joao Felix

Pallone d'Oro femminile, le candidate

1)Lucy Bronze

2)Dzenifer Marozsan

3)Sarah Bouhaddi

4)Amandine Henry

5)Nilla Fischer

6)Pernille Harder

7)Sam Kerr

8)Ellen White

9)Alex Morgan

10)Vivianne Miedema

11)Megan Rapinoe

12)Lieke Martens

13)Sari van Veenendaal

14)Wendie Renard

15)Rose Lavelle

16)Ada Hegerberg

17)Kosovare Asllani

18)Sofia Jakobsson

19)Tobin Heath

20)Marta

Trofeo Yashin, i candidati

1) Alisson

2) Manuel Neuer

3) Ederson

4) Andre Onana

5) Wojciech Szczesny

6) Jan Oblak

7) Kepa Arrizabalaga

8) Samir Handanovic

9) Hugo Lloris

10) Marc-André ter Stegen

Trofeo Kopa, i candidati

1) João Félix

2) Jadon Sancho

3) Moise Kean

4) Samuel Chukwueze

5) Kang-in Lee

6) Matthijs de Ligt

7) Vinicius Jr

8) Kai Havertz

9) Mattéo Guendouzi

10) Andreï Lounine

Ore 22.25 - Si completa l'elenco dei 30 calciatori che si giocheranno il Pallone d'Oro 2019:

Mohamed Salah (Liverpool)

Eden Hazard (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Raheem Sterling (Manchester City)

João Félix (Atletico Madrid)



Ore 22.05 - Si torna a fare sul serio: ecco altri cinque nomi per il Pallone d'Oro maschile, finalmente Messi:

Lionel Messi (Barcellona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Antoine Griezmann (Barcellona)

Ore 21.52 - Arriva anche l'elenco dei 10 migliori portieri che si contenderanno il Trofeo Yashin.

Alisson Becker (Liverpool)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Ederson (Manchester City)

Andre Onana (Ajax)

Wojciech Szczesny (Juventus)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kepa Arrizabalaga (Chelsea)

Samir Handanovic (Inter)

Hugo Lloris (Tottenham)

Marc-André ter Stegen (Barcellona)

Ore 21:32 - Trascorrono due minuti ed ecco che viene completata la lista dei 10 migliori giovani al mondo.

Matthijs de Ligt (Juventus)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Mattéo Guendouzi (Arsenal)

Andreï Lounine (Real Valladolid)

Ore 21:30 - Cominciano ora le nomination per il Trofeo Kopa, dedicato al miglior under 21 al mondo. A seguire i primi 5 nomi.

João Félix (Atletico Madrid)

Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Moise Kean (Everton)

Samuel Chukwueze (Villarreal)

Kang-in Lee (Valencia)

Ore 21.20 - Si conclude la lista delle 20 giocatrici in lizza per il Pallone d'oro femminile. Ecco l'ultima tranche.

Marta (Orlando Pride)

Ada Hegerberg (Lione)

Kosovare Asllani (Tacon)

Sofia Jakobsson (Tacon)

Tobin Heath (Portland Thorns FC)

Ore 21.15 - Si riparte con la cerimonia e arrivano altre 5 candidate per il Pallone d'oro femminile. Spicca ovviamente il nome di Megan Rapinoe, capitano degli Stati Uniti nella vittoria degli ultimi Mondiali.

Megan Rapinoe (Reign FC)

Lieke Martens (Barcellona)

Sari van Veenendaal (Atletico Madrid)

Wendie Renard (Lione)

Rose Lavelle (Washington Spirit)

Ore 19.50 - La cerimonia dell'annuncio dei candidati al Pallone d'oro si ferma: riprenderà alle 21.15. Sono stati svelati, finora, 20 dei 30 candidati al premio maschile, vinto nel 2018 da Modric, e 10 delle 20 candidate al premio femminile, aggiudicato un anno fa alla Hegerberg. Non è stato rivelato ancora alcun nome per i trofei Kopa e Yashin, destinati rispettivamente al miglior giovane under 21 e al miglior portiere dell'anno.

Ore 19.35 - Primi nomi per il Pallone d'oro femminile, vinto lo scorso anno dalla norvegese Ada Hegerberg del Lione. Svelate 10 delle 20 candidate al premio.

Sarah Bouhaddi (Lione)

Lucy Bronze (Lione)

Nilla Fischer (Linköping)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Amandine Henry (Lione)

Sam Kerr (Chicago Red Stars)

Dzsenifer Marozsan (Lione)

Viviane Miedema (Arsenal)

Alex Morgan (Orlando Pride)

Ellen White (Manchester City)

Ore 19.17 - Altri cinque nomi per arrivare a 20 candidati su 30. Manca ancora Leo Messi:

Virgil van Dijk (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Heung-min Son (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

Roberto Firmino (Liverpool)

Ore 18.45 - Ecco Cristiano Ronaldo (giù vincitore cinque volte del premio) e De Ligt tra i candidati. Altri cinque nomi e siamo a metà strada (15 candidati su 30):

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Alisson Becker (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Ore 18.20 - Comunicati altri cinque nomi:

Kylian Mbappé (Psg)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Donny van de Beek (Ajax)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Marc-André Ter Stegen (Barcellona)

Ore 18 - I primi cinque candidati: svelati i primi nomi dei calciatori che possono vincere il Pallone d'oro 2019.

Sadio Mané (Liverpool)

Sergio Agüero (Manchester City)

Frenkie de Jong (Barcellona)

Hugo Lloris (Tottenham)

Dusan Tadic (Ajax)