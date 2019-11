Presentata la nuova Italia digitale e innovativa

TeamSystem – leader italiano nel mercato del software gestionale e delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – è diventata Digital Premium Partner della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La nuova partnership è stata presentata oggi – presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano – alla presenza di Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana, di Marco Brunelli, Segretario Generale FIGC e di Federico Leproux, CEO di TeamSystem. L’iniziativa rappresenta una tappa importante nella strategia di sviluppo di TeamSystem, che nel corso degli ultimi anni è stata protagonista di un percorso di crescita significativo – con un business contraddistinto da 1,4 milioni di clienti che operano sulle sue piattaforme digitali e in Cloud – e che adesso mira a contribuire alla diffusione della cultura digitale in Italia attraverso un dialogo diretto con i supporter delle Nazionali italiane.

«Essere Digital Premium Partner della FIGC e sostenere le nazionali di calcio maschili, femminili e giovanili, per un’azienda italiana come noi, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Investire in innovazione e credere nei giovani talenti italiani dalle grandi potenzialità è da sempre una delle linee-guida principali della nostra strategia - ha commentato Federico Leproux, CEO di TeamSystem - Parallelamente a questa iniziativa, inoltre, abbiamo aperto un tavolo di lavoro per lo sviluppo di nuove soluzioni che accompagneranno la Federazione nel proprio percorso digitale».

«Lavoriamo a stretto contatto con aziende e professionisti alla creazione di progetti digitali sempre più mirati e di ultima generazione e la nostra capillarità su tutto il territorio italiano ci consente di essere incisivi. Favorire l’introduzione del digitale a livello di sistema per incrementare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano è alla base delle nostre attività - continua Leproux - Amplificare le occasioni di contatto e di visibilità del nostro marchio – fortemente legato al mondo dell’innovazione e della tecnologia – presso un pubblico sempre più ampio e trasversale racchiude in sé un messaggio molto importante: il digitale rappresenta ormai un elemento centrale e imprescindibile sia nella vita che nel lavoro di ogni singolo individuo».

«La FIGC – commenta il Segretario Generale Marco Brunelli – ha investito molto sull’innovazione e la trasformazione digitale e continuerà a farlo sempre più nei prossimi anni, anche insieme ai nostri partner. In tal senso, l’ingresso di TeamSystem nella squadra delle aziende che sostengono le Nazionali sarà un’occasione ulteriore per trovare soluzioni innovative, flessibili e veloci anche sul fronte dell’organizzazione generale, delle strutture e dei processi operativi». La partnership con la FIGC fornirà a TeamSystem visibilità ad alto impatto sul campo, nelle strutture di allenamento, nei pre e post partita e sul ledboard all'interno dello stadio durante le gare. Consentirà, inoltre, di lavorare all’ideazione di numerosi momenti di attivazione sul territorio per continuare a creare momenti di dialogo e di confronto con i nostri clienti.