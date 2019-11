Diretta Argentina-Uruguay ore 20.15: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

TEL AVIV (ISRAELE) - Tutto pronto allo stadio Bloomfield per l'attesa amichevole tra due grandi rappresentative sudamericane: l'Argentina di Lionel Messi e l'Uruguay di Luis Suarez, suo compagno nel Barcellona. Fischio d'inizio alle 20:15 italiane (le 21:15 locali). Basti pensare che i 30 mila biglietti a disposizione sono stati venduti in poche ore. Non solo sfida in salsa blaugrana, c'è anche tanta "Italia" nel match di questa sera. Il duello tra Dybala e Godin ci riporta alla corsa scudetto, con Juventus e Inter separate da un solo punto in classifica. Mentre dovrebbe partire dalla panchina Lautaro Martinez, argentino come Paulo e compagno di Diego in nerazzurro. Poi ci sono Bentancur e Vecino, club opposti ma stessa nazionale. Pezzella, Laxalt e De Paul completano l'album della Serie A, anche se si potrebbero citare gli ex Paredes (Roma) e Muslera (Lazio), per non parlare di Cavani.

Stadio blindato

La polizia nel frattempo ha annunciato di aver messo a punto le misure di sicurezza per l'incontro, sul cui svolgimento erano stati sollevati dei dubbi nei giorni scorsi, a causa dalle tensioni al confine di Gaza con il molteplice lancio di razzi verso Israele. Poi però la partita è stata confermata, e ora l'aspettativa è alta per un incontro a cinque stelle che metterà di fronte grandi campioni. Messi e il suo Barcellona sono amatissimi in Israele: la loro ultima apparizione fu nel 2013 quando parteciparono ad un allenamento organizzato dal Centro Peres per la Pace e tantissimi tifosi si assieparono per vedere l'idolo argentino.

SEGUI ARGENTINA-URUGUAY IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Nessuna emittente televisiva italiana, né in chiaro né a pagamento, trasmetterà l'amichevole in diretta. Sarà pertanto possibile seguire la cronaca testuale della sfida nella sezione "live" del nostro sito.

Formazioni ufficiali

ARGENTINA (4-3-3): Andrada; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuña; Dybala, Messi, Agüero. CT. Scaloni.

URUGUAY (4-3-3): Campana; Caceres, Coates, Godín, Vina; Torreira, Vecino, Valverde; Lozano, Cavani, Suárez. CT. Tabarez.

Arbitro: Roi Reinshreiber (ISR)