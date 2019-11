Diretta Lazio-Cluj ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Bene in campionato, ma a un passo dall'eliminazione in Europa League. La Lazio, per centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale, deve rimontare 6 punti in classifica al Cluj, avversario di oggi allo Stadio Olimpico. Alla squadra di Simone Inzaghi servono due vittorie e poi un successo in trasferta del Celtic (già passato) in Romania nell'ultima partita del girone. Ecco perché il tecnico biancoceleste, con le speranze ridotte al lumicino, dovrebbe ricorrere al turnover totale e tenere a riposo i big in vista della prossima giornata di campionato con l'Udinese.

Lazio-Cluj, dove vederla in tv

Lazio-Cluj si gioca allo stadio Olimpico alle ore 21, la partita sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e sarà disponibile in streaming tramite l'app di Sky Go. Il match verrà trasmesso anchein chiaro su TV8.

Lazio verso il Cluj: Proto lavora duro per sostituire Strakosha

Le probabili formazioni

Il dubbio di Inzaghi si chiama Caicedo: l'ecuadoriano ha un problema alla caviglia sinistra, è pronosticato titolare, ma dipende tutto dal provino decisivo che svolgerà in giornata. In caso di forfait, pronto Adekanye: per lui sarebbe l'esordio da titolare. Per il resto turnover massiccio con sole tre conferme rispetto alla gara con il Sassuolo: Acerbi, Lazzari e Correa. In porta debutto stagionale per Proto. Out Strakosha (influenza) e Marusic (muscolare). Lukaku non è utilizzabile in Europa.

Molto difensivo il Cluj che si presenterà a Roma, deve difendere il vantaggio maturato nelle prime quattro partite. Un 5-3-2 dove dovrebbe trovare spazio Culio a centrocampo. Davanti la coppia Traoré-Omranì.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. A disp.: Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Leiva, Lulic, Milinkovic, Adekanye. All: Inzaghi.

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Susic, Burca, Boli, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Traoré, Omranì. A disp.: Fernandez, Petrila, Paun, Itu, Cestor, Golofca, Deac. All.: Petrescu.

ARBITRO: Palabiyik (Turchia).