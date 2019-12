Matic: "Ancelotti tra i migliori degli ultimi 20 anni. Conte? Un pazzo che farà grandi cose"

ROMA - Nemanja Matic, centrocampista serbo ex Chelsea dal 2017 in forza al Manchester United, ha commentato così il possibile approdo sulla panchina dell'Everton di Carlo Ancelotti: "Non so... non ha ancora firmato, difficile da dire. Lo conosco, abbiamo lavorato insieme nel 2009-10. Un grande allenatore, abbiamo vinto la Premier al Chelsea". Quello fu il quarto successo in campionato per i Blues, che ruppero un digiuno che durava dalla stagione 2005-06. "Ha vinto molti titoli - continua Matic - non ricordo quante Champions. Farà bene in qualunque squadra andrà, negli ultimi 20 anni è stato uno dei migliori. Potrà far rendere al meglio qualsiasi squadra".

Matic su Conte

Il centrocampista serbo è stato allenato anche da Antonio Conte quando il tecnico pugliese era sulla panchina del Chelsea (stagione 2016-17). Anche in quell'occasione arrivò il successo in Premier League. A proposito dell'attuale allenatore dell'Inter, Matic è chiaro: "È pazzo per il calcio. Lavora 24 ore al giorno, analizza i propri giocatori e gli avversari al meglio. Tatticamente è di sicuro uno dei migliori al mondo. A livello fisico fa correre i suoi sugli stessi livelli per 95 minuti. Un professionista, uno dei migliori al mondo - continua -. Farà grandi cose per l'Inter e sono sicuro che ce la farà. Se lo merita".