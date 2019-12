Natale 2019, un decennio di Sky Sport

MILANO - Da domani e per tutte le feste, Sky celebra un decennio di Sport. Tanti appuntamenti speciali con i remake più rappresentativi degli ultimi dieci anni: dal calcio ai motori, dal basket al tennis, fino a raccontare i momenti più significativi di tutti gli altri sport.

Sarà possibile rivivere giorno per giorno le emozioni più forti dal 2009 ad oggi attraverso speciali, le recenti produzioni originali come #SkyBuffaRacconta Gigi Riva, I Signori del Calcio - Klopp, I Signori del Tennis - Berrettini e le rubriche più apprezzate di Sky Sport, da Sky Sport Room a Race Anatomy MotoGP e F1. Inoltre, su Sky Sport 24 non mancheranno interviste esclusive ai principali volti dell’attualità sportiva e proporrà tre appuntamenti da non perdere: Speciale Euroshow, con Valentina Mariani e Niccolò Omini allo Sky Wall per ripercorrere i principali momenti di 10 anni di Premier League e Bundesliga; Speciale Supersport, i fatti e i campioni che hanno caratterizzato un decennio di sport olimpici, da Usain Bolt nell’atletica a Michael Phelps nel nuoto, fino a Elisa Di Francisca nella scherma; Speciale SS24, il meglio del decennio sportivo raccontato da Sky Sport 24.

Di seguito i primi passaggi dei principali appuntamenti in onda a partire da domani, sabato 21 dicembre e a rotazione sui canali Sky Sport durante le feste.

SABATO 21 DICEMBRE:

- Ore 15.30, Sky Sport Uno: I Signori del Tennis – Berrettini, intervista esclusiva a Matteo Berrettini

LUNEDÌ 23 DICEMBRE:

- Ore 15, Sky Sport Arena: Novak 5 volte campione, lo speciale dedicato a Djokovic e ai suoi 5 titoli vinti nelle ultime 9 edizioni di Wimbledon

- Ore 19, Sky Sport F1: Race Anatomy F1 – Speciale 2019, con Fabio Tavelli in studio insieme a Carlo Vanzini, Leo Turrini e Matteo Bobbi per analizzare la stagione di Formula 1 appena conclusa, anticipando temi e notizie per il 2020

- Ore 19.30, Sky Sport NBA: 10 anni di NBA, con tutti i momenti più significativi degli ultimi dieci anni del campionato di basket americano

- Ore 20, Sky Sport F1: Sulle strade di Giovi. Antonio Giovinazzi e Matteo Bobbi insieme in macchina attraverso la Puglia, terra del pilota dell’Alfa Romeo Racing, per un bilancio del suo primo anno in F1 da pilota titolare

- Ore 20, Sky Sport Arena: Atp Masters 1000 Season in Review 2019

- Ore 20.15, Sky Sport MotoGP: Lorenzo, ora sono libero, la conferenza d’addio a Valencia e l’intervista esclusiva nello studio di Sky Sport MotoGP

- Ore 20.30, Sky Sport F1: L’anno di Charles, l’emozionante primo anno di Leclerc con la Rossa

- Ore 21, Sky Sport MotoGP: Race Anatomy MotoGP – Speciale 2019, Cristiana Buonamano e i suoi ospiti analizzano i fatti principali del 2019, aggiungendo analisi sulla stagione che partirà in Qatar a marzo

- Ore 21.30, Sky Sport Arena: Golf Major: 10 anni di storia, gli ultimi dieci anni del golf attraverso le facce dei protagonisti dei Majors

- Ore 22, Sky Sport MotoGP: Fratelli da corsa, Valentino Rossi, Luca Marini e Uccio Salucci in pista con una Ferrari 488 GT nella 12 hr di Abu Dhabi. Diario di viaggio di Antonio Boselli

- Ore 22.30, Sky Sport MotoGP: Dalla Porta, il piccolo re. Lorenzo Dalla porta ha festeggiato il suo titolo mondiale a Montemurlo e Rosario Triolo è andato a trovarlo per raccontare le emozioni di una giornata speciale

- Ore 23, Sky Sport MotoGP: Un anno di Moto3, le emozioni delle 19 gare della stagione 2019 attraverso le immagini e gli HL di tutte le gare che hanno portato alla vittoria di Lorenzo Dalla Porta

- Ore 23, Sky Sport Arena: Pallanuoto, la mia vita sulla pelle, la storia di Edoardo Di Somma della Pro Recco che dopo aver rischiato di morire in un incidente quattro anni fa, oggi si racconta attraverso i suoi tatuaggi

MARTEDÌ 24 DICEMBRE:

- Ore 9.15, Sky Sport Serie A: Juventus gli infiniti – Gli 8 scudetti – Speciale dedicato al decennio

- Ore 10.30, Sky Sport Serie A: Serie A Remix – Roma, Girone d’andata

- Ore 11, Sky Sport Serie A: Milan, tutti i gol dello scudetto 2010/2011 – Speciale dedicato al decennio

- Ore 11.30, Sky Sport Serie A: Serie A Remix – Lazio, Girone d’andata

- Ore 12, Sky Sport Serie A: L’Uomo della domenica, collezione 2019

- Ore 12.30, Sky Sport Collection: King of Blues – Conte. Antonio Conte succede a Claudio Ranieri sul trono della Premier. Un anno dopo il Leicester, nel 2017, a vincere il titolo è il Chelsea dell’allenatore italiano, alla sua prima esperienza in Inghilterra – Speciale dedicato al decennio

- Ore 13, Sky Sport Serie A: Serie A Remix – Napoli, Girone d’andata

- Ore 13.30, Sky Sport Serie A: Serie A Remix – Atalanta, Girone d’andata

- Ore 14, Sky Sport Serie A: Speciale Inter 2010, un anno di gol – Speciale dedicato al decennio

- Ore 14.30, Sky Sport Serie A: Serie A Remix – Milan, Girone d’andata

- Ore 15, Sky Sport Serie A: Serie A Remix – Juventus, Girone d’andata

- Ore 17.30, Sky Sport Serie A: Serie A Remix – Inter, Girone d’andata

- Ore 18.30, Sky Sport Arena: Speciale Masters 1000, le finali – Speciale dedicato al decennio

- Ore 19, Sky Sport F1: Il film della stagione – 1° parte

- Ore 19, Sky Sport Arena: IAAF Diamond League Season Review 2019

- Ore 19.30, Sky Sport F1: Il film della stagione – 2° parte

- Ore 20, Sky Sport F1: Il predestinato, Charles Leclerc rivive la sua prima stagione in Ferrari

- Ore 20, Sky Sport Collection: Manchester is Blue. Alla sua seconda stagione sulla panchina del Manchester City (2017/18), Pep Guardiola domina la Premier conquistandola con cinque giornate di anticipo – Speciale dedicato al decennio

- Ore 20.15, Sky Sport F1: Lewis, l’uomo del decennio. Hamilton è senza dubbio il dominatore dell’ultimo decennio in F1. A lui è dedicato lo speciale che racconta l’evoluzione del campione inglese – Speciale dedicato al decennio

- Ore 20.30, Sky Sport MotoGP: 10 anni di MotoGP, i fatti più importanti degli ultimi 10 anni di MotoGP, come la nascita della stella Marquez e le grandi tragedie da Simoncelli a Salomon – Speciale dedicato al decennio

- Ore 20.45, Sky Sport MotoGP: MXGP – Gajeser stagione da campione, alla scoperta del tre volte campione del mondo di motocross Tim Gajser

- Ore 21, Sky Sport MotoGP: La 100 km dei campioni – Grid, il pre della gara annuale al ranch di Tavullia

- Ore 21, Sky Sport Collection: Italians do it better. Il made in Italy in Premier League funziona. La storia dei quattro gli allenatori che hanno vinto il campionato: Ancelotti, Mancini, Ranieri e Conte – Speciale dedicato al decennio

- Ore 21.30, Sky Sport MotoGP: La 100 km dei campioni – Race, la classica sfida sulla pista di flat track, con moltissimi piloti del Motomondiale e delle due ruote che provano a battere il padrone di casa Valentino Rossi

- Ore 22.30, Sky Sport MotoGP: Americana - La 100 km dei campioni, al Ranch di Tavullia la sfida tra i piloti è sull’ovale che fa parte del tracciato, dove i piloti si sfidano in una gara ad eliminazione molto spettacolare

- Ore 23, Sky Sport MotoGP: Un anno di MotoGP, tutte le emozioni delle 19 gare della stagione 2019 attraverso immagini e highlights per celebrare la vittoria di Marc Marquez

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE:

- Ore 17, Sky Sport NBA: Basket Room – Speciale NICO un sogno chiamato NBA. Alessandro Mamoli è volato a Phoenix per incontrare Nico Mannion, considerato la futura stella italiana della NBA

- Ore 17.30, Sky Sport Arena: Wimbledon Official Film 2019

- Ore 18, Sky Sport Football: Champions League Remix - Atalanta

- Ore 18.30, Sky Sport Football: Champions League Remix - Napoli

- Ore 19, Sky Sport Football: Champions League Remix - Inter

- Ore 19, Sky Sport F1: Le sfide di Binotto, l’intervista di Natale al Team Principal Ferrari

- Ore 19.15, Sky Sport F1: Sotto il segno del Toro, Federica Masolin e Mara Sangiorgio incontrano Max Verstappen e Alex Albon. I due piloti della Red Bull si sfidano a Camel Polo e rispondono a un quiz sul compagno di squadra.

- Ore 19.30, Sky Sport F1: Il decennio di Seb, speciale dedicato a Sebastian Vettel, trionfale nella prima parte, tra luci e ombre nella seconda – Speciale dedicato al decennio

- Ore 19.30, Sky Sport Football: Champions League Remix – Juventus

- Ore 20, Sky Sport F1: Un decennio di F1, i 4 anni di dominio della Red Bull con Vettel e poi i 6 anni di dominio della Mercedes con Hamilton, con l’eccezione dell’inserimento di Rosberg nel 2016 – Speciale dedicato al decennio

- Ore 23, Sky Sport MotoGP: Un anno di Moto2, le emozioni delle 19 gare della stagione 2019 attraverso le immagini e gli HL di tutte le gare che hanno portato alla vittoria di Alex Marquez

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE:

Ore 9.45, Sky Sport Collection: Una stagione da raccontare 2018/2019. Se al termine della scorsa stagione il Liverpool chiude al quarto posto distante 25 punti dal Manchester City, la Premier 2018/19 ha una trama diversa. Il titolo si assegna all’ultima giornata e i Citizens chiudono davanti di un solo punto – 98 a 97 – ai Reds di Klopp – Speciale dedicato al decennio

LUNEDÌ 30 DICEMBRE:

- Ore 20, Sky Sport Arena: Fattore Champions, speciale dedicato ad Andrea Fondelli della Pro Recco

MERCOLEDÌ 1° GENNAIO:

- Ore 12.30, Sky Sport Collection: Speciale Leicester 2015/16, l’impresa unica che ha segnato l’ultimo decennio della Premier League, il Leicester campione d’Inghilterra – Speciale dedicato al decennio