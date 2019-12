Immobile a Dubai: cena con Inzaghi ed Insigne

DUBAI - Ciro Immobile insieme a Simone Inzaghi e Lorenzo Insigne, con le rispettive mogli, a cena da Nusr Et, un famoso ristorante turco di carne che è presente anche a Dubai. Tra le specialità del locale, anche le bistecche all'oro. L'attaccante della Lazio è in vacanza negli Emirati Arabi dove si è riunito a cena con il suo allenatore e l'attaccante del Napoli, grandi amici fin dai tempi di Pescara. Il capocannoniere della Serie A si sta godendo le sue vacanze natalizie a Dubai dopo aver vinto, insieme ad Inzaghi, la Supercoppa italiana contro la Juventus a Riyad. Insigne, invece, al suo ritorno in Italia, dovrà prepararsi con il suo Napoli per affrontare l'Inter alla ripresa del campionato.